"Tutt'ora volo con il Tornado. Per noi essere sull'aereo è come stare a casa": il racconto del generale Goretti (Di venerdì 24 marzo 2023) L'adrenalina in volo non manca mai. Ma l'aereo, per ogni pilota, è come se fosse la seconda casa. Stamattina a Roma, in una gremita piazza del Popolo, l'Aeronautica ha festeggiato i suoi primi 100 anni nel villaggio allestito nel cuore della Capitale. Radio ufficiale RTL 102.5, che ha raccontato in diretta in radiovisione l'evento. “Non potevo non fare un'intervista davanti al mio aeroplano”, ha raccontato il Gen. Luca Goretti (Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare) a Federica Gentile.”Tutt'ora volo sul Tornando e provo la stessa emozione del primo giorno. Sono qui presenti, in piazza del Popolo, gli aerei delle nuove tecnologie”. “Il Tornado ha fatto molte missioni nella guerra del Golfo”, racconta il generale. “Per noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) L'adrenalina innon manca mai. Ma l', per ogni pilota, èse fosse la seconda. Stamattina a Roma, in una gremita piazza del Popolo, l'Aeronautica ha festeggiato i suoi primi 100 anni nel villaggio allestito nel cuore della Capitale. Radio ufficiale RTL 102.5, che ha raccontato in diretta in radiovisione l'evento. “Non potevo non fare un'intervista davanti al mio aeroplano”, ha raccontato il Gen. Luca(Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare) a Federica Gentile.”'orasul Tornando e provo la stessa emozione del primo giorno. Sono qui presenti, in piazza del Popolo, gli aerei delle nuove tecnologie”. “Ilha fatto molte missioni nella guerra del Golfo”, racconta il. “Per noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Padre è colui che infonde protezione. E in quel presidio trovo tutt’ora conforto, sicurezza, amore solenne. Questa… - AlexBazzaro : Nardella finge di difendere Firenze dagli idioti che lui e il suo partito hanno sempre difeso. E che sono tutt’ora… - Beatric72980398 : RT @monfeliangelo: VOGLIAMO PROCESSI PUBBLICI PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA GRANDE TRUFFA E AL GENOCIDIO MESSI IN CAMPO DA GENTE DI MERDA C… - SpecchioRifle : Mamma mia per fortuna che abbiamo tenuto tutt* il punto su womanmary, ora sono più serena #incorvassi - Pepi08047533 : Phata di Micol: 'Ti urta (Antonella) a livello psicologico perché ha una cosa che tu vorresti e che non hai. Non è… -