Tutto sul nuovo show di Pio e Amedeo, Felicissima sera - All inclusive 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Venerdì 24 marzo 2023 in prima serata va in onda la prima puntata della nuova edizione di Felicissima sera: l'attesa si fa sentire Felicissima sera – All inclusive 2023: Tutto sullo show di Pio e Amedeo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Venerdì 24 marzoin primata va in onda la prima puntata della nuova edizione di: l'attesa si fa sentire– Allsullodi Pio esu Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Succede raramente nel nostro campionato di vedere una squadra dominante in tutto, sul piano tattico, tecnico e fisi… - marattin : Sul Corriere di oggi c’è l’intervista ad una lavoratrice. Si parla di orari e condizioni di lavoro, stipendio, età… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - SteelRevel : @maguzzolo Ti posso dire che quando c'era Bungie a tutto il resto escluso ovviamente il lavoro sul videioco ci pens… - MKOlsenKellybag : Per chi non l'avesse capito, la sfilata di Aurora era ironica perché a lei non fotte un cazzo di prendersi sul seri… -