Tuffi, Coppa Parigi 2024: a Trieste la prima selezione per European Games e Mondiali, ma con tre assenze pesanti (Di venerdì 24 marzo 2023) Un mese dopo gli Assoluti invernali, Trieste è nuovamente protagonista per i Tuffi italiani. Da domani, infatti comincia la Coppa Parigi 2024, prima prova di selezione per gli European Games di Cracovia a giugno e per i Mondiali 2023 di Fukuoka del mese successivo. In gara ci saranno 52 atleti (18 femmine e 34 maschi) in rappresentanza di quindici società, ma spiccano soprattutto tre assenze decisamente importanti. Chiara Pellacani è ancora negli Stati Uniti per proseguire il percorso universitario e di allenamenti proprio in vista degli appuntamenti internazionali. Non ci sarà nemmeno la sua compagna di sincro Elena Bertocchi, che sta ancora recuperando dall’operazione alla schiena; mentre tra gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Un mese dopo gli Assoluti invernali,è nuovamente protagonista per iitaliani. Da domani, infatti comincia laprova diper glidi Cracovia a giugno e per i2023 di Fukuoka del mese successivo. In gara ci saranno 52 atleti (18 femmine e 34 maschi) in rappresentanza di quindici società, ma spiccano soprattutto tredecisamente importanti. Chiara Pellacani è ancora negli Stati Uniti per proseguire il percorso universitario e di allenamenti proprio in vista degli appuntamenti internazionali. Non ci sarà nemmeno la sua compagna di sincro Elena Bertocchi, che sta ancora recuperando dall’operazione alla schiena; mentre tra gli ...

