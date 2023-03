Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - CB_Ignoranza : In queste ore a Monaco di Baviera sono impazziti e hanno deciso di esonerare all’improvviso l’allenatore Nagelsmann… - DiMarzio : Thomas #Tuchel riparte dal @FCBayern: dalla 'dimostrazione' a tavola con #Guardiola alla rivincita #Champions col… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tuchel al Bayern: punta al bis di Champions da subentrato: Tuchel stipendio Bayern Monaco – Il… - CalcioFinanza : #Tuchel pronto a diventare il nuovo allenatore del #Bayern Monaco: il tecnico punta al bis di #Champions da subentr… -

Bufera, sicuramente poco attesa, in casaMonaco . Nella serata di giovedì 23 marzo la società bavarese hanno deciso di ufficializzare ...allenatore del Lipsia in Baviera arriverà Thomas... non nasconde una certa sorpresa per la decisione del, non ancora ufficiale, di esonerare il 35enne tecnico tedesco affidando la squadra a. "Ho avuto tanti allenatori, tanti allenatori ...DalMonaco non ce lo si aspetta, invece capita anche lì e più frequentemente di quanto si creda: ... è in corso un gabinetto di crisi negli uffici di Säbener Strasse) per ingaggiare Thomas...

Il Bayern a sorpresa fa fuori Nagelsmann: al suo posto è in arrivo Tuchel La Gazzetta dello Sport

BERLINO (GERMANIA) - L'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non è ancora ufficiale ma viene dato per certo dalla stampa tedesca, che ha anticipato anche il nome del sostituto che ...Bufera, sicuramente poco attesa, in casa Bayern Monaco. Nella serata di giovedì 23 marzo ... Al posto dell’ex allenatore del Lipsia in Baviera arriverà Thomas Tuchel.