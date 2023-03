Tsunami su Deutsche Bank: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 24 marzo 2023) Venerdì di passione per Deutsche Bank, finita nell’occhio del ciclone bancario a pochi giorni dal collasso del Credit Suisse. Bersagliato dalle vendite fin dal mattino e sceso ai minimi dallo scorso ottobre, il titolo del colosso tedesco nel pomeriggio ha recuperato qualche posizione, sulla scia delle rassicurazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz e degli analisti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Venerdì di passione per, finita nell’occhio del ciclone bancario a pochi giorni dal collasso del Credit Suisse. Bersagliato dalle vendite fin dal mattino e sceso ai minimi dallo scorso ottobre, il titolo del colosso tedesco nel pomeriggio ha recuperato qualche posizione, sulla scia delle rassicurazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz e degli analisti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

