"Trump arrestato": le foto fake fanno il giro del web (Di venerdì 24 marzo 2023) Il giornalista Eliot Higgins ha pubblicato su Twitter delle foto fake che ritraevano Trump arrestato. 5 milioni di condivisioni in pochi giorni. Le foto fake create dall'intelligenza artificiale fotomontaggio di Trump arrestato – Ph Credit larepubblica.it Donal Trump arrestato per il caso di della pornostar Stormy Daniels: ma le foto sono dei falsi creati dall'intelligenza artificiale. Le immagini sono piene di errori grossolani che dimostrano la beffa ma nonostante ciò sono diventare virali del web. Più di 5 milioni di volte sono state ricondivise. L'artefice è il giornalista Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat, il suo intento era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Donald Trump non è stato arrestato ma già circolano in rete le foto (fake) che lo ritraggono mentre scappa dagli ag… - putino : L'ex presidente Donald Trump ha intensificato la sua retorica incendiaria in un post sui social media, respingendo… - LaVeritaWeb : Non è ancora chiaro se Trump sarà realmente arrestato martedì. Per il momento, la cosa certa è che il procuratore d… - AndreaZitelli_ : Un'altra foto falsa mostra invece l'ex presidente Donald Trump mentre viene bloccato e arrestato da diversi polizio… - OVenini : RT @OrtigiaP: Il presidente del Messico AMLO afferma che gli USA non possono parlare di diritti umani con Assange arrestato, violenza del c… -