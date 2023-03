"Trump arrestato", le foto fake create da una intelligenza artificiale fanno il giro del mondo e diventano un caso (Di venerdì 24 marzo 2023) Le immagini di Donald Trump che scappa dagli agenti, in manette e anche in prigione stanno facendo il giro del mondo. Anche se l'ex presidente Usa non è stato arrestato stanno già circolano in rete le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Le immagini di Donaldche scappa dagli agenti, in manette e anche in prigione stanno facendo ildel. Anche se l'ex presidente Usa non è statostanno già circolano in rete le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Donald Trump non è stato arrestato ma già circolano in rete le foto (fake) che lo ritraggono mentre scappa dagli ag… - putino : L'ex presidente Donald Trump ha intensificato la sua retorica incendiaria in un post sui social media, respingendo… - LaVeritaWeb : Non è ancora chiaro se Trump sarà realmente arrestato martedì. Per il momento, la cosa certa è che il procuratore d… - OVenini : RT @OrtigiaP: Il presidente del Messico AMLO afferma che gli USA non possono parlare di diritti umani con Assange arrestato, violenza del c… - Alberto93383706 : RT @OrtigiaP: Il presidente del Messico AMLO afferma che gli USA non possono parlare di diritti umani con Assange arrestato, violenza del c… -