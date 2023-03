(Di venerdì 24 marzo 2023) Donalddefinisce uno "" il procuratore di New York del caso sulla pornostar ed evoca "potenziali morti e" nelle sue. "Che tipo di persona - scrive sul suo social ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Trump, accuse pm psicopatico possono portare morte e distruzione - mario0549 : RT @Gianl1974: ?? Trump avverte che le accuse contro di lui porteranno a 'morte e distruzione' - AngeloPiazza67 : RT @Gianl1974: ?? Trump avverte che le accuse contro di lui porteranno a 'morte e distruzione' - Bayanov74 : @realDonaldTrump la tocca piano.. - LadyAfro17 : 24 marzo 2023, Stati Uniti TRUMP AVVERTE: LE ACCUSE CONTRO DI ME PORTERANNO DISTRUZIONE E MORTE. Ciò porterà cert… -

Donalddefinisce uno "psicopatico" il procuratore di New York del caso sulla pornostar ed evoca "potenziali morti e distruzione" nelle sue. "Che tipo di persona - scrive sul suo social Truth - ...L'attesa è crescente per il pronunciamento del gran giuri' incaricato di valutare presso il tribunale penale di Manhattan lecontro, ma per l'esito bisognerà aspettare ancora qualche ...La causa si è svolta durante l'amministrazione, ma nel gennaio 2021, poco dopo l'insediamento ... con Ripple che ha continuato a vendere XRP e a lottare contro ledella SEC. Nel frattempo, ...

Trump, accuse pm psicopatico possono portare morte e distruzione Espansione TV

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Donald Trump definisce uno "psicopatico" il procuratore di New York del caso sulla pornostar ed evoca "potenziali morti e distruzione" nelle sue accuse. "Che tipo di ...L'attesa è crescente per il pronunciamento del gran giuri' incaricato di valutare presso il tribunale penale di Manhattan le accuse contro Trump, ma per l'esito bisognerà aspettare ancora qualche ...