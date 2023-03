Truffe romantiche sui social: donne sole vittime del falso ufficiale Larry Brooks. 8 arresti, uno anche a Formia (Di venerdì 24 marzo 2023) Formia – La Polizia Postale di Roma ha smascherato un gruppo criminale composto da 8 persone, tra cui una donna di 56 anni di Formia, Pasqualina Napoletano, che utilizzava un protocollo criminale per truffare persone fragili, soprattutto donne, tramite le cosiddette “Truffe romantiche” o “romance scam”. Il leader del gruppo, Larry Brooks, un finto ufficiale L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 24 marzo 2023)– La Polizia Postale di Roma ha smascherato un gruppo criminale composto da 8 persone, tra cui una donna di 56 anni di, Pasqualina Napoletano, che utilizzava un protocollo criminale per truffare persone fragili, soprattutto, tramite le cosiddette “” o “romance scam”. Il leader del gruppo,, un fintoL'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Truffe Romantiche: Gli scammers utilizzavano foto rubate spacciandosi per militari e avvocati statunitensi per inganna… - infotemporeale : Truffe romantiche sui social: donne sole vittime del falso ufficiale Larry Brooks. 8 arresti, uno anche a Formia - perochan : @disappunto È così che iniziano le truffe romantiche - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Truffe Romantiche: Gli scammers utilizzavano foto rubate spacciandosi per militari e avvocati statunitensi per inganna… - RobertaBruzzone : RT @chilhavistorai3: Truffe Romantiche: Gli scammers utilizzavano foto rubate spacciandosi per militari e avvocati statunitensi per inganna… -

Versa 20 mila euro al Presunto Fidanzato Conosciuto sul Web Si era invaghita di un militare americano al quale tutti i mesi inviava la sua pensione. Parliamo di una donna di 75 anni caduta in una delle "truffe romantiche" per cui sono state arrestate ben otto persone. Truffe romantiche, vittima ciociara salvata dal fratello disabile C'è una donna di Frosinone tra le vittime delle cosiddette 'truffe romantiche' che hanno portato in carcere otto persone a Roma. Adescavano con profili fake soggetti fragili, spesso presentandosi come personaggi affascinanti e rassicuranti, con l'obiettivo di ... Amazon Trading, truffa telefonica che promette guadagni facili ma non c'entra con Amazon Non soltanto Amazon approfondimento Truffe "romantiche", sottraggono 400mila euro a 32 vittime: 8 arresti "Si tratta di un nuovo aspetto molto preoccupante", spiega l'avvocato Anna D'Antuono dell'... Si era invaghita di un militare americano al quale tutti i mesi inviava la sua pensione. Parliamo di una donna di 75 anni caduta in una delle "" per cui sono state arrestate ben otto persone.C'è una donna di Frosinone tra le vittime delle cosiddette '' che hanno portato in carcere otto persone a Roma. Adescavano con profili fake soggetti fragili, spesso presentandosi come personaggi affascinanti e rassicuranti, con l'obiettivo di ...Non soltanto Amazon approfondimento", sottraggono 400mila euro a 32 vittime: 8 arresti "Si tratta di un nuovo aspetto molto preoccupante", spiega l'avvocato Anna D'Antuono dell'... Truffe romantiche, vittima ciociara salvata dal fratello disabile ilmessaggero.it Sedotte, spennate e abbandonate (via social): vittime decine di donne. Otto arresti Sono otto le persone arrestate per aver messo in piedi una serie di “truffe romantiche” ai danni di persone con fragilità individuate meticolosamente sui social network. Utilizzando profili falsi e ... Truffe romantiche vittima ciociara salvata dal fratello C'è una donna di Frosinone tra le vittime delle cosiddette "truffe romantiche" che hanno portato in carcere otto persone a Roma. Adescavano con profili fake soggetti fragili, spesso presentandosi come ... Sono otto le persone arrestate per aver messo in piedi una serie di “truffe romantiche” ai danni di persone con fragilità individuate meticolosamente sui social network. Utilizzando profili falsi e ...C'è una donna di Frosinone tra le vittime delle cosiddette "truffe romantiche" che hanno portato in carcere otto persone a Roma. Adescavano con profili fake soggetti fragili, spesso presentandosi come ...