Truffa ai danni di un’anziana: i Carabinieri arrestano un 21enne (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 21enne di Casoria (NA), già noto alle Forze dell’Ordine. È accaduto nella mattinata di ieri pomeriggio a Paternopoli: un’anziana del posto, tratta in inganno, avrebbe consegnato a un sedicente corriere 700 Euro in contanti. La malcapitata poco prima era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che l’avvisava dell’imminente passaggio di un addetto per la consegna di un pacco destinato al nipote, chiedendo il relativo pagamento. L’immediata attività investigativa, sviluppata dai Carabinieri delle Stazioni di Montemarano e Paternopoli nonché dell’Aliquota Radiomobile di Montella, ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Idella Compagnia di Montella hanno tratto in arresto undi Casoria (NA), già noto alle Forze dell’Ordine. È accaduto nella mattinata di ieri pomeriggio a Paternopoli:del posto, tratta in inganno, avrebbe consegnato a un sedicente corriere 700 Euro in contanti. La malcapitata poco prima era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che l’avvisava dell’imminente passaggio di un addetto per la consegna di un pacco destinato al nipote, chiedendo il relativo pagamento. L’immediata attività investigativa, sviluppata daidelle Stazioni di Montemarano e Paternopoli nonché dell’Aliquota Radiomobile di Montella, ha ...

