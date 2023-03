Tripletta per Højlund in Nazionale!

Leggi su seriea24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Serata a dir poco indimenticabile per Rasmusche non solo ha fatto l’esordio da titolare nella Nazionale danese, ma ha anche realizzato una! In campo per 65? anche Joakim Mæhle. La Danimarca si è imposta 3-1 sulla Finlandia. Non è invece stata serata per l’Italia che è stata superata 2-1 dall’Inghilterra. Rafael Toloi ha giocato l’intera partita mentre è rimasto in panchina Giorgio Scalvini. Di seguito impegni e risultati di tutti i nerazzurri in Nazionale: ITALIA – Rafael Toloi e Giorgio Scalvini– Giovedì 23.03 Italia-Inghilterra 1-2 (Toloi in campo tutta la partita, Scalvini è rimasto in panchina)– Domenica 26.03 ore 20.45 Malta-Italia COSTA D’AVORIO – Jérémie Boga– Venerdì 24.03 ore 17 l.t. Costa d’Avorio-Comore– Martedì 28.03 ore 19 Comore-Costa d’Avorio OLANDA – Marten de Roon– Venerdì 24.03 ore 20.45 Francia-Olanda– Lunedì 27.03 ...