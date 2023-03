Treu Cnel | Sì all' introduzione nelle scuole a sicurezza sul lavoro come materia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PupiaTv : Roma - ?Diritto del lavoro, audizione Treu, presidente Cnel (23.03.23) - perrucci_carlo : RT @cnel_it: Alle ore 14 audizione alla Commissione cultura della #Camera del presidente del #CNEL #Treu e del consigliere @MicheleFaioli s… - MAURO72016404 : RT @Montecitorio: Diritto al lavoro: in Commissione #Cultura, audizione di Tiziano Treu, presidente del @cnel_it. Diretta: - dottorg : RT @cnel_it: Alle ore 14 audizione alla Commissione cultura della #Camera del presidente del #CNEL #Treu e del consigliere @MicheleFaioli s… - dottorg : RT @Montecitorio: Diritto al lavoro: in Commissione #Cultura, audizione di Tiziano Treu, presidente del @cnel_it. Diretta: -

Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (), Tiziano, nell'audizione alla Commissione cultura della Camera dei deputati assieme al consigliere Michele ...... ma di voler proporre un approccio sistemico, come dice l'Europa, alla cultura della sicurezza", le parole del presidente diAll'evento hanno partecipato anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Tiziano, presidente dele Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale Giovani. L'indice di ...

Scuola: Treu (Cnel), "ok all'insegnamento del diritto del lavoro e ... Servizio Informazione Religiosa

che non si tratta ovviamente di fare le solite lezioni sul diritto, ma di voler proporre un approccio sistemico, come dice l'Europa, alla cultura della sicurezza", le parole del presidente di Cnel ..."Nel riconoscere la valenza positiva dell'effetto-shock creato in un contesto economico duramente provato dalle conseguenze dei provvedimenti anti-Covid, il Cnel ritiene che il principale fattore di c ...