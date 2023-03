Trento-Feralpisalo` (sabato 25 marzo 2023 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 marzo 2023) La bella vittoria sul Mantova e il contemporaneo pareggio della Pro Sesto ha portato il Feralpisalò di Vecchi ad avere 4 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice a 5 giornate dalla fine della stagione regolare. Si stanno aprendo le porte di un sogno per i verdeblu, che non perdono dal 29 gennaio scorso e che hanno una serie InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 marzo 2023) La bella vittoria sul Mantova e il contemporaneo pareggio della Pro Sesto ha portato il Feralpisalò di Vecchi ad avere 4 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice a 5 giornate dalla fine della stagione regolare. Si stanno aprendo le porte di un sogno per i verdeblu, che non perdono dal 29 gennaio scorso e che hanno una serie InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AcTrento : ?? TUTTE LE INFO DI SERVIZIO PER TRENTO - FERALPISALÒ ?? ?? Clicca sul link per tutte le info in vista della sfida… - FMoosna : RT @AcTrento: ?? LA PREVENDITA PER TRENTO - FERALPISALÒ ?? ??? Tutte le info per l'acquisto dei biglietti in prevendita per la sfida contro… - AcTrento : ?? LA PREVENDITA PER TRENTO - FERALPISALÒ ?? ??? Tutte le info per l'acquisto dei biglietti in prevendita per la sf… - SportRisultati : #SerieC gr.A ???? FeralpiSalò-Mantova 3-1 Pergolettese-Pro Vercelli 1-0 Pro Sesto-Renate 0-0 Triestina-LR Vicenza 1-1… - GazzettinoL : Serie C Girone A Juventus NG-Pro Patria Piacenza-Lecco Albinoleffe-Padova Novara-Pordenone Arzignano-Sangiuliano T… -