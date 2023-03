Trento, condannato a un anno di reclusione per aver rubato una frittura di pesce e due brioches. “Scusatemi, avevo fame” (Di venerdì 24 marzo 2023) Due anni fa aveva rubato una porzione di frittura di pesce e due cornetti dolci al supermercato, per un bottino di 4,75 euro in totale. Per il suo gesto è stato condannato a 11 mesi e 25 giorni. La vicenda, avvenuta a Trento e raccontata da La Stampa e il Dolomiti ha coinvolto un cittadino nigeriano di 34 anni. L’uomo è già in carcere per altri reati. “Mi scuso, l’ho fatto perché avevo fame” ha scritto il 34enne nella lettera che ha inviato al personale del supermercato di Trento dove nell’ottobre del 2021 era entrato ed aveva rubato dal banco dei cibi già pronti la frittura e le due brioches. Sorpreso dagli addetti alla sicurezza, aveva poi tentato di fuggire, spingendo un dipendente: da qui era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Due anni fa avevauna porzione didie due cornetti dolci al supermercato, per un bottino di 4,75 euro in totale. Per il suo gesto è statoa 11 mesi e 25 giorni. La vicenda, avvenuta ae raccontata da La Stampa e il Dolomiti ha coinvolto un cittadino nigeriano di 34 anni. L’uomo è già in carcere per altri reati. “Mi scuso, l’ho fatto perché” ha scritto il 34enne nella lettera che ha inviato al personale del supermercato didove nell’ottobre del 2021 era entrato ed avevadal banco dei cibi già pronti lae le due. Sorpreso dagli addetti alla sicurezza, aveva poi tentato di fuggire, spingendo un dipendente: da qui era ...

