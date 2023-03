Tre ristoranti immersi nel verde ed ecosostenibili da provare nella primavera 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Con i primi raggi di sole gli appetiti si risvegliano. Assaporare piatti creativi, preparati con cura da chef che seguono la stagionalità e il chilometro zero come un mantra, potrebbe essere l’obiettivo ultimo della nuova stagione. Il bisogno di lasciare il caos della città alle spalle inizia a farsi sentire. Per l’occasione, abbiamo individuato il rimedio: Laqua Vineyard, la Ferme de la Ruchotte e l’Auberge Sauvage. Tre destinazioni succulente da provare in un periplo improvvisato che collega Toscana e Borgogna, passando per la baia del Mont Saint-Michel, alla frontiera tra Normandia e Bretagna. Laqua Vineyard, hideaway toscanoUn antico teatro. L’ode alla storia d’amore tra cibo e vino. Sei suite sofisticate concepite con l’intenzione di immergerci in un’atmosfera quasi eterea, i cui nomi sono stati presi in prestito alla mitologia greca (Cupido, Afrodite, Narciso, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 marzo 2023) Con i primi raggi di sole gli appetiti si risvegliano. Assaporare piatti creativi, preparati con cura da chef che seguono la stagionalità e il chilometro zero come un mantra, potrebbe essere l’obiettivo ultimo della nuova stagione. Il bisogno di lasciare il caos della città alle spalle inizia a farsi sentire. Per l’occasione, abbiamo individuato il rimedio: Laqua Vineyard, la Ferme de la Ruchotte e l’Auberge Sauvage. Tre destinazioni succulente dain un periplo improvvisato che collega Toscana e Borgogna, passando per la baia del Mont Saint-Michel, alla frontiera tra Normandia e Bretagna. Laqua Vineyard, hideaway toscanoUn antico teatro. L’ode alla storia d’amore tra cibo e vino. Sei suite sofisticate concepite con l’intenzione di immergerci in un’atmosfera quasi eterea, i cui nomi sono stati presi in prestito alla mitologia greca (Cupido, Afrodite, Narciso, ...

