Trans in lutto | la Federazione mondiale di atletica li esclude dalle gare | “Proteggiamo la categoria femminile”

Roma, 24 mar — Una bella notizia per le atlete di tutto il mondo, un altro colpo per la dittatura della Trans-inclusione che cancella lo sport femminile: la Federazione mondiale di atletica leggera (World athletics) ha stabilito che i Trans biologicamente maschi non potranno gareggiare nelle competizioni femminili internazionali. Atleti Trans banditi dalle gare internazionali A comunicarlo è stato il presidente Sebastian Coe: «Il Consiglio ha accettato di escludere a partire dal 31 marzo gli atleti Transgender che hanno vissuto la pubertà maschile e hanno completato la Transizione da uomo a donna». Una decisione dettata dalla priorità di «proteggere la ...

