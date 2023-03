Tragico incidente nel Salernitano | donna 35enne perde la vita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Aveva 35 anni la donna morta nel tragico incidente avvenuto all'alba di oggi ad Olevano sul Tusciano - qwertycomunica : Ernano da poco passate le 5 del mattino quando un fragoroso schianto è avvenuto sulla strada provinciale 29 che por… - andreastoolbox : Tragico incidente nella notte a Pinasca: scontro frontale tra auto e bus, morta una donna #incidente #Tragico… - LuigiGravagnone : Tragico incidente nella notte a Pinasca: scontro frontale tra auto e bus, morta una donna - aleniggaz : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… -

La dinamica delè ancora al vaglio degli inquirenti. La 68enne viaggiava lungo l'Asse mediano, verso Lago Patria, quando all'uscita di Casandrino è stata costretta a fermarsi forse ...... dopo ilomicidio di Francesco Pio Maimone , il 18enne ucciso per sbaglio sul lungomare di Napoli dall'omonimo Francesco Pio Valda, in seguito a un banale(un paio di sneaker ...Oggi ricorreva infatti il quinto anniversario della tragica scomparsa dei due militari in servizio presso la locale Stazione Carabinieri, quel23 marzo 2018 erano partiti dalla caserma per ...

Tragico incidente sulla Pontina, morto un motociclista ilmessaggero.it

Si chiamava Maurizio Montisci l'uomo che ieri pomeriggio è morto in un tragico incidente avvenuto sulla via Pontina, nel territorio di Aprilia. Cinquant'anni, era molto conosciuto tra gli appassionati ...Un morto e un ferito grave è il tragico bilancio di un incidente sulla statale 292 “Nord Occidentale Sarda”, all’altezza di Riola Sardo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un ...