Tragedia a Roma, neonato arriva morto in ospedale. L'ipotesi: una circoncisione finita male (Di venerdì 24 marzo 2023) È stata una mattina tragica quella di oggi, venerdì 24 marzo, per una mamma di nazionalità nigeriana. Il suo piccolo di soli 20 giorni, aveva un'evidente emorragia che l'ha mandata nel panico. Sono stati momenti concitati per la donna che è scesa in strada in cerca di aiuto e vicino casa, in zona Colonna, ha trovato una gazzella dei carabinieri ai quali ha chiesto aiuto. I militari hanno allertato il 118 e si è innescata una corsa per salvare la vita al piccino. La corsa disperata per salvare la vita del neonato Una corsa disperata contro il tempo quella dei sanitari, scortati dagli uomini dell'Arma, che, purtroppo, s'è rivelata vana. Il bimbo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata già morto. Ora, per la Procura di Velletri vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo di indagine.

