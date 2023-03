Tragedia a Roma, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo (Di venerdì 24 marzo 2023) Tragedia a Roma, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è in pericolo di vita su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023)di 3dal: è in pericolo di vita su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - CorriereCitta : Tragedia a Roma, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è gravissim - CorriereCitta : Tragedia a Roma, neonato arriva morto in ospedale. L’ipotesi: una circoncisione finita male - Lazio_TV : Indagano i carabinieri. la tragedia nella notte. - Rossana34446918 : RT @RiganteLeonardo: Alcuni ci tengono molto a sottolineare che la Raggi sia stata più disastrosa di Gualtieri… per me si tratta di “sottig… -