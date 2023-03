Traffico Roma del 24-03-2023 ore 19:00 (Di venerdì 24 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente Traffico stanno provocando code ora di 6 km sulla A1 Roma Napoli tra lo svincolo A24 e vai verso Napoli altro incidente con difficoltà di transito sulla via Nomentana tra via del Casale di San Basilio e Colleverde sul Raccordo Anulare file ma per Traffico lungo la carreggiata interna tra la Cassia e le arie più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 per Teramo e in quella esterna tra la Roma Fiumicino alla Tuscolana Traffico intenso con code anche sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria code a tratti in uscita da Roma sulla Flaminia tra Corso di Francia il raccordo anulare e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe per i dettagli di queste di altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidentestanno provocando code ora di 6 km sulla A1Napoli tra lo svincolo A24 e vai verso Napoli altro incidente con difficoltà di transito sulla via Nomentana tra via del Casale di San Basilio e Colleverde sul Raccordo Anulare file ma perlungo la carreggiata interna tra la Cassia e le arie più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 per Teramo e in quella esterna tra laFiumicino alla Tuscolanaintenso con code anche sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria code a tratti in uscita dasulla Flaminia tra Corso di Francia il raccordo anulare e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe per i dettagli di queste di altre notizie potete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : I #Carabinieri di Roma smantellano sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di metamfetamine e allo sf… - taimitellervo : RT @masabbett: La moda 2/2 Far camminare le due modelle avanti e indietro, aspettando il giusto mix monocromatico nel caos del traffico.… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Viale Regina Margherita ?????? traffico rallentato altezza Via Giovanni Battista Morgagni #Luceverde #Lazio - CorazzaEfisia : RT @masabbett: La moda 2/2 Far camminare le due modelle avanti e indietro, aspettando il giusto mix monocromatico nel caos del traffico.… - MariaBorsotti : RT @masabbett: La moda 2/2 Far camminare le due modelle avanti e indietro, aspettando il giusto mix monocromatico nel caos del traffico.… -