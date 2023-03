Traffico Roma del 24-03-2023 ore 15:30 (Di venerdì 24 marzo 2023) Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani Traffico intenso concludi sul Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia via Salaria e poi in quella esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana file sulla tangenziale est tra Corso di Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico e poi direzione San Giovanni tra Corso di Francia la Salaria molto Traffico anche su via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via di San Cleto papà code a tratti in uscita da Roma sulla Flaminia tra Corso di Francia il raccordo anulare e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe incidente con difficoltà di transito su Piazzale delle Belle Arti fino alle 18 lavori di potatura in via Pietro Mascagni a viale Somalia e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e ben Trovati al microfono Sonia cerquetaniintenso concludi sul Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia via Salaria e poi in quella esterna tra laFiumicino e la Tuscolana file sulla tangenziale est tra Corso di Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico e poi direzione San Giovanni tra Corso di Francia la Salaria moltoanche su via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via di San Cleto papà code a tratti in uscita dasulla Flaminia tra Corso di Francia il raccordo anulare e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe incidente con difficoltà di transito su Piazzale delle Belle Arti fino alle 18 lavori di potatura in via Pietro Mascagni a viale Somalia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiPiccarozzi : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri di Roma smantellano sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di metamfetamine e allo sfrutta… - VAIstradeanas : 15:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - msarigu72 : @acquachetaa E lunedì aprono il cantiere in via Roma, con la chiusura al traffico del lato portici... Temo che dovr… - castaldogiusep1 : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri di Roma smantellano sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di metamfetamine e allo sfrutta… - CasilinaNews : Roma, traffico illecito di rifiuti: denunciati due uomini, multe per oltre 6mila euro -