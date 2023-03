Traffico Roma del 24-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati è tornata regolare la circolazione su via Aurelia penalizzata questa mattina da un incidente su via Flaminiarallentato per incidente tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti verso il centrorallentato e code a tratti sulla tangenziale est tra via di Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni bravi code anche in direzione Stadio Olimpico in corrispondenza di via Salaria chiusa al transito via delle Fornaci per cedimento del manto stradale in prossimità di via Aurelia Antica in corso lavori di potatura in via Pietro Mascagni tra viale Somalia e Viale Arrigo Boito fino alle 18 possibili difficoltà per ildi zona e nel pomeriggio è prevista una manifestazione a Trastevere che interesserà diverse vie e piazze della zona la Questura ...