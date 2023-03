Traffico Roma del 24-03-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati incidente su via Aurelia alle porte diile temporaneamente bloccato verso la capitale Per consentire le operazioni di soccorso in corrispondenza di via di Malagrotta auto in coda a partire da Aranova in via di risoluzione invece incidente sulla-fiumicino code di smaltimento 3 raccordo anulare via della Magliana verso l’Eur è sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata interna tra la diramazione per Firenze di via XXIV ed ancora rallentamenti tra via Casilina Ardeatina code a tratti in carreggiata esterna tra lae Fiumicino e via Laurentina file perintenso su via Flaminia tra il raccordo anulare i via dei Due Ponti in direzione del centrointenso e rallentamenti sulla ...