Traffico Roma del 24-03-2023 ore 08 | 30

(Di venerdì 24 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati a nord della capitale possibili rallentamenti per incidente sulla A1 tra Ponzano e la diramazionenord versoincidente anche su via Aurelia alle porte diile temporaneamente bloccato verso la capitale Per consentire le operazioni di soccorso in corrispondenza dello svincolo di liquido Sud auto in coda a partire da Aranovaincolonnato sullaFiumicino anche qui per incidente tra il raccordo anulare via della Magliana verso l’Eur in quello là nel quadrante Nord su via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e su via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est sul Raccordo Anularelungo la carreggiata interna tra via Casilina e via Ardeatina auto in ...