Traffico illecito di rifiuti a Roma: a bordo di un furgone senza autorizzazioni né patente

I rifiuti a Roma sono un problema secolare, ben lontano da una risoluzione definitiva. C'è chi confida nel termovalorizzatore – alias inceneritore – e c'è chi invece vede in questo una vera e propria piaga per l'ambiente e il territorio. Insomma, un tema sempre caldo, in grado di spaccare in due l'opinione pubblica e le battaglie politiche portate in campo. E intanto, mentre tutto il dibattito incalza, c'è continua a lucrarci illecitamente. Di recente, due individui sono stati 'beccati' in flagranza mentre trafficavano illecitamente rifiuti, e ora dovranno pagare una multa salata. Ma non è tutto, perché uno dei due aveva già dei precedenti per reati ambientali oltre che essere stato sorpreso alla guida senza patente.

