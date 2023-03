Tra Lega e Meloni è grande gelo. Ecco perché il governo litiga: inside (Di venerdì 24 marzo 2023) Via Merulana 219 – dove Carlo Emilio Gadda ambientò il suo “pasticciaccio” – dista poco più di due chilometri da Palazzo Chigi. Eppure la tensione monta, i sorrisi si fanno sempre più tesi, i toni si alzano, le parole si induriscono: il governo ha finito la sua luna di miele (per qualcuno non è mai iniziata, ma questa è un’altra storia) e ora sta vivendo il suo personalissimo “pasticciaccio” sulla questione nomine. Con una serie di colpi e contraccolpi che non potranno non lasciare segni pesanti anche nel futuro della coalizione. E c’è chi inizia a sussurrare che le elezioni del 2024, quelle in cui Giorgia Meloni inevitabilmente diventerà “pesante” anche in Europa, sanciranno la fine dell’attuale maggioranza e la formazione di un nuovo governo con una spalla più centrista che risponde al nome di Matteo Renzi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 marzo 2023) Via Merulana 219 – dove Carlo Emilio Gadda ambientò il suo “pasticciaccio” – dista poco più di due chilometri da Palazzo Chigi. Eppure la tensione monta, i sorrisi si fanno sempre più tesi, i toni si alzano, le parole si induriscono: ilha finito la sua luna di miele (per qualcuno non è mai iniziata, ma questa è un’altra storia) e ora sta vivendo il suo personalissimo “pasticciaccio” sulla questione nomine. Con una serie di colpi e contraccolpi che non potranno non lasciare segni pesanti anche nel futuro della coalizione. E c’è chi inizia a sussurrare che le elezioni del 2024, quelle in cui Giorgiainevitabilmente diventerà “pesante” anche in Europa, sanciranno la fine dell’attuale maggioranza e la formazione di un nuovocon una spalla più centrista che risponde al nome di Matteo Renzi. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Due giornate di dibattito in Parlamento, un’occasione persa per discutere seriamente di cose importanti. Meloni fa… - HSkelsen : Che la posizione della Lega coincida con quella del M5S sull'invio di armi all'Ucraina non mi sconvolge. Ho ancora… - MatteoRichetti : Capite dove può arrivare l’ardore? Conte, il premier di Salvini, quello che con la Lega ha governato si preoccupa p… - RobertoConte201 : RT @ZZiliani: ILLECITI 3 e 4. Deposita poi in Lega a luglio, cioè in ritardo e a bilancio chiuso, i documenti di restituzione; ma lo fa sol… - qnazionale : Detenute madri In carcere anche incinte, scontro tra Pd e Lega La legge slitta ancora -

Omnibus, Gian Marco Centinaio contro l'Europa: basta ramanzine sui migranti A parlarne è stato il senatore della Lega Gian Marco Centinaio che attacca proprio Bruxelles per la ... C'è qualcosa che non funziona se tutte le volte bisogna fare lobby tra Italia e Spagna, Italia e ... Migranti, Centinaio (Lega): 'Soddisfatto conclusioni del Consiglio Ue Meno demagogia e più fatti' - L'esponente del Carroccio oggi a Omnbus: 'Siamo ancora al punto 4 tra le varie ed eventuali... Non mi va più di farmi fare la ramanzina su come l'Italia affronta la questione. Non vedo niente di concreto. Ma l'Europa, signori a che cosa ... Grandi Stazioni Retail: nasce GoTV Plus, prima e unica DOOH in Italia Eurosport fornirà video con statistiche, aneddoti e momenti salienti di alcuni dei suoi principali eventi sportivi, tra cui Roland Garros, Mondiali di Atletica e Lega Basket Serie A, oltre a fornire ... A parlarne è stato il senatore dellaGian Marco Centinaio che attacca proprio Bruxelles per la ... C'è qualcosa che non funziona se tutte le volte bisogna fare lobbyItalia e Spagna, Italia e ...- L'esponente del Carroccio oggi a Omnbus: 'Siamo ancora al punto 4le varie ed eventuali... Non mi va più di farmi fare la ramanzina su come l'Italia affronta la questione. Non vedo niente di concreto. Ma l'Europa, signori a che cosa ...Eurosport fornirà video con statistiche, aneddoti e momenti salienti di alcuni dei suoi principali eventi sportivi,cui Roland Garros, Mondiali di Atletica eBasket Serie A, oltre a fornire ... Nomine, tra Lega e Meloni è calato il gelo. Ora si rischia lo scontro: inside Affaritaliani.it Benvenuti al «club della pace» Il video è diventato virale, rimbalza tra i profughi di Mariupol ... Un passo che spiana la strada del ritorno di Damasco alla Lega Araba, malgrado il fiume di sangue versato a causa della brutale ... Caduta dei capelli a marzo: come risolvere naturalmente La caduta dei capelli a marzo è legata prevalentemente al cambio di stagione ... Caduta dei capelli a marzo Si stima che, ognuno di noi, perda, ogni mese, tra gli 80 e i 100 capelli al giorno. Il video è diventato virale, rimbalza tra i profughi di Mariupol ... Un passo che spiana la strada del ritorno di Damasco alla Lega Araba, malgrado il fiume di sangue versato a causa della brutale ...La caduta dei capelli a marzo è legata prevalentemente al cambio di stagione ... Caduta dei capelli a marzo Si stima che, ognuno di noi, perda, ogni mese, tra gli 80 e i 100 capelli al giorno.