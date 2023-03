Tra le 89 vittime di Cutro c'erano 34 bambini (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Sono i bambini ad aver pagato il prezzo più alto nel naufragio dei migranti avvenuto a Steccato di Cutro lo scorso 26 febbraio. è quanto si evince dal conteggio ufficiale delle vittime reso noto oggi dalla Prefettura di Crotone. Delle 89 persone decedute - ma ci sono ancora una decina di dispersi che mancano all'appello - 34 erano i minori (21 maschi e 13 femmine), quasi tutti sotto i 14 anni di età: ben 31, mentre solo tre superavano i 14 anni. Tra le vittime di età adulta, quindi, 29 erano maschi e 26 donne. Quanto ai dispersi - 11 alla data di oggi - il prefetto Franca Ferrara ha confermato che le ricerche andranno avanti notte e giorno. Tra lunedì e martedì prossimi saranno trasferite le ultime salme che ancora si trovano nel Palazzetto dello sport di Crotone dopodiché la ... Leggi su agi (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Sono iad aver pagato il prezzo più alto nel naufragio dei migranti avvenuto a Steccato dilo scorso 26 febbraio. è quanto si evince dal conteggio ufficiale dellereso noto oggi dalla Prefettura di Crotone. Delle 89 persone decedute - ma ci sono ancora una decina di dispersi che mancano all'appello - 34i minori (21 maschi e 13 femmine), quasi tutti sotto i 14 anni di età: ben 31, mentre solo tre superavano i 14 anni. Tra ledi età adulta, quindi, 29maschi e 26 donne. Quanto ai dispersi - 11 alla data di oggi - il prefetto Franca Ferrara ha confermato che le ricerche andranno avanti notte e giorno. Tra lunedì e martedì prossimi saranno trasferite le ultime salme che ancora si trovano nel Palazzetto dello sport di Crotone dopodiché la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Sono passati 79 anni da quel tragico #24marzo del 1944, quando furono trucidate, per mano dei nazisti, 335 persone… - Viminale : 79 anni fa l'#eccidio delle #FosseArdeatine. Tra le 335 vittime, anche due uomini della Polizia, il tenente Mauriz… - sbonaccini : Questa mattina alla Buca di Susano, abbiamo ricordato la strage nazifascista che il 18 marzo 1944 trucidò 136 vitti… - sulsitodisimone : Tra le 89 vittime di Cutro c'erano 34 bambini - gfrisoli : @myrtamerlino Non era gente comune, le vittime erano italiani antifascisti. Tra i trucidati #fascisti non ce n’eran… -