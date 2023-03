"Tra il 3 e l'8 per cento": reddito grillino, la cifra che spiega il fallimento di Conte & Co (Di venerdì 24 marzo 2023) "L'offerta di lavoro e di attività formative per i beneficiari del Rdc è il punto dolente". Che il sussidio grillino fosse stato un fallimento sul fronte delle politiche attive del lavoro è ormai cosa nota. Ora ci sono pure i dati dell'Inapp a confermarlo. "Solo una quota tra il 3% e l'8%, a seconda del servizio, ritiene che la misura abbia prodotto risultati in termini di attivazione lavorativa e formativa", si legge nella ricerca dell'Istituto. La ricerca, condotta dall'Inapp su un campione di destinatari del sussidio, rivela che ci vogliono in media oltre 4 mesi per la presa in carico da servizi sociali e centri per l'impiego. Secondo lo studio, "sono prevalentemente donne (60%), sui 49 anni, sole e/o con figli le principali beneficiarie delle misure di sostegno al reddito (Rei e Rdc)". Le principali ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) "L'offerta di lavoro e di attività formative per i beneficiari del Rdc è il punto dolente". Che il sussidiofosse stato unsul fronte delle politiche attive del lavoro è ormai cosa nota. Ora ci sono pure i dati dell'Inapp a confermarlo. "Solo una quota tra il 3% e l'8%, a seconda del servizio, ritiene che la misura abbia prodotto risultati in termini di attivazione lavorativa e formativa", si legge nella ricerca dell'Istituto. La ricerca, condotta dall'Inapp su un campione di destinatari del sussidio, rivela che ci vogliono in media oltre 4 mesi per la presa in carico da servizi sociali e centri per l'impiego. Secondo lo studio, "sono prevalentemente donne (60%), sui 49 anni, sole e/o con figli le principali beneficiarie delle misure di sostegno al(Rei e Rdc)". Le principali ...

