Totti e Nesta fuori dalla top 11 di sempre dell'Italia: il responso di ChatGPT (Di venerdì 24 marzo 2023) All'indomani della sfida all'Inghilterra , la ChatGPT, l'intelligenza artificiale che risponde agli interrogativi dell'utente sulla base dell'analisi dei dati e delle statistiche, ha stabilito qual è ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 marzo 2023) All'indomania sfida all'Inghilterra , la, l'intelligenza artificiale che risponde agli interrogativi'utente sulla base'analisi dei dati ee statistiche, ha stabilito qual è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Totti e Nesta fuori dalla top 11 di sempre dell'#Italia: il responso di ChatGPT: Dopo la sfida all'Inghilterra gioc… - markstkhlm : RT @lalli_daniele: #ItaliaInghilterra Ennesima umiliazione per la nostra nazionale. Per capire come siamo passati da Maldini Nesta e Cannav… - lalli_daniele : #ItaliaInghilterra Ennesima umiliazione per la nostra nazionale. Per capire come siamo passati da Maldini Nesta e C… - lasness_ : Luca Toni, Iaquinta, Perotta, Cannavaro, Gilardino, Grosso, Materazzi, De Rossi, Inzaghi, Del Piero, Totti, Zambrot… - notitiarum : Non date la colpa a Mancini. Bisogna rifondare. Non è possibile che non nascano più i Totti, Baggio, Vieri, Nesta,… -