Torneo di Viareggio, Gruppo 2: incredibile Torino, pareggio per il Pontedera. Entrambe si qualificano (Di venerdì 24 marzo 2023) Torino e Pontedera si qualificano alla fase successiva del Torneo di Viareggio 2023. Si tirano le somme del Gruppo 2 alla terza giornata della competizione. I granata tornano alla vittoria affondando nettamente l’Apia Leichhardt per 8-0: un ottimo Corona trascina la squadra sbloccando il risultato al terzo minuto di gioco e raddoppiando di testa al 36esimo. E’ ancora lui ad andare a segno sul finale di primo tempo, ancora staccando bene in area. Altri cinque granata si aggiungono al tabellino dei marcatori: Giovannini all’11 non sbaglia a due passi dalla porta, mentre Gabellini insacca in rete al 57esimo il 5-0. Ad allungare ancora sono Iacovoni al 65esimo minuto e Gabellini all’82esimo. Mette il sigillo finale sul match il rigore calciato da Ceica all’89esimo. Termina in ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023)sialla fase successiva deldi2023. Si tirano le somme del2 alla terza giornata della competizione. I granata tornano alla vittoria affondando nettamente l’Apia Leichhardt per 8-0: un ottimo Corona trascina la squadra sbloccando il risultato al terzo minuto di gioco e raddoppiando di testa al 36esimo. E’ ancora lui ad andare a segno sul finale di primo tempo, ancora staccando bene in area. Altri cinque granata si aggiungono al tabellino dei marcatori: Giovannini all’11 non sbaglia a due passi dalla porta, mentre Gabellini insacca in rete al 57esimo il 5-0. Ad allungare ancora sono Iacovoni al 65esimo minuto e Gabellini all’82esimo. Mette il sigillo finale sul match il rigore calciato da Ceica all’89esimo. Termina in ...

