Torna l'ora legale in Italia, ma c'è chi la chiede per tutto l'anno: "Vantaggi innegabili dal punto di vista economico e sociale" (Di venerdì 24 marzo 2023) La notte tra il 25 e il 26 marzo ritornerà l'ora legale in Italia. A causa della crisi energetica dell'ultimo periodo tuttavia in tanti chiedono l'abbandono definitivo dell'ora solare, adottando l'orario legale tutto l'anno. Questa è effettivamente una possibilità prevista dall'Unione Europea che già nel 2019 ha approvato una direttiva che lascia ampia discrezionalità agli stati membri

