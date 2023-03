Torna l'ora legale: il cambio nella notte fra sabato e domenica (Di venerdì 24 marzo 2023) Da anni si parla di abolizione, ma puntuale due volte l'anno Torna lo spostamento delle lancette. Fra sabato 25 e domenica 26 si va avanti di un'ora per guadagnare in luce nel pomeriggio Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) Da anni si parla di abolizione, ma puntuale due volte l'annolo spostamento delle lancette. Fra25 e26 si va avanti di un'ora per guadagnare in luce nel pomeriggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà l'ora legale, con le lancette degli orologi che alle 2 andran… - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 GP DELL'ARABIA SAUDITA, ANNULLATA LA SANZIONE AD ALONSO: LO SPAGNOLO TORNA 3°, 100° PODIO IN CARRIERA… - elenaruggeri2 : RT @ChrisRicchiuti: Se l’UE non cambia l’Italia, l’Italia cambia l’UE. Qualcosa di impensabile sta accadendo. L’Italia torna centrale! Ora… - ashtvonsbae : sono in lacrime ora mi torna la febbre - FNotizia : (Comunicazione di servizio) Torna l'ora legale, nel 2023 entra in vigore nella notte tra il 25 e il 26 marzo. Le l… -