Torna la paura sui mercati europei. Nel mirino i titoli bancari tedeschi. Deutsche Bank precipita del 14%

(Di venerdì 24 marzo 2023)lasuicon le banche di nuovo sotto forte pressione, in particolare quelle tedesche. Commerzperde il 10%,quasi il 14%. I credit default swap sulla banca, prodotti finanziari che consentono di assicurarsi contro il possibile fallimento di una società, spesso usati a scopi puramente speculativi, sono saliti al massimo. Da inizio mese le azioni della banca tedesca hanno perso un quarto del loro valore. In scia ai gruppiarretrano tutte le banche europee. A Parigi Société Générale cede il 6,6%, Bnp Paribas il 6,7%. A Milano Intesa Sanpaolo lascia sul terreno oltre il 4%, Unicredit oltre il 5%. L’inglese Barclays scende del 6%, la spagnola Bbva oltre il 5%. Le preoccupazioni riguardano soprattutto ...

Torna la paura sui mercati europei con le banche di nuovo sotto forte pressione, in particolare quelle tedesche. Commerzbank perde il 10%, Deutsche Bank quasi il 14%. I credit default swap sulla banca ...