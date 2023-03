Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Torna anche quest'anno il concertone dell'Uno maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e P… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Torna anche quest'anno il concertone dell'Uno maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e P… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Torna anche quest'anno il concertone dell'Uno maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadin… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Torna anche quest'anno il concertone dell'Uno maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e P… - Agenzia_Ansa : Torna anche quest'anno il concertone dell'Uno maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Libe… -

Il trionfatore di Sanremo 2020 con 'Fai rumore' dà alle stampe il nuovo album 'Così speciale': 'Racconto tempi affascinanti e ...Se mi vuoiscrive questo brano per la colonna sonora del film "DIABOLIK " GINKO ALL'ATTACCO!" diretto dai Manetti Bros. ea comporre e interpretare un inedito legato a un progetto ...... Carmen Consoli, Sting, Pet Shop Boys, The Lumineers, OneRepublic, Sigur Ros, Baustelle e. ... Iscriviti subito Il 22 marzoWired Health, il nostro evento su salute e digitale: iscriviti ...

Torna Diodato: "Io, tra i miracoli e Diabolik" - Magazine - quotidiano ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Antonio Diodato, in arte solo col cognome, torna con un nuovo album dopo il successo di «Che vita meravigliosa» che gli ha fatto vincere il Sanremo 2020 («Fai rumore»), un David di Donatello e un ...Dopo essere rientrato dal tour oltre confine in autunno 2021 che lo ha portato in Europa e negli Stati Uniti, Diodato torna live con dieci date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, che porteranno il ...