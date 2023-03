Torino | cieco recupera la vista con l’autotrapianto di cornea | prima volta nella storia

(Di venerdì 24 marzo 2023) Unaffetto da due patologie è riuscito are parzialmente lagrazie a un autotrapianto didell’intera superficie oculare (, una parte di sclera e la congiuntiva) da uno dei suoi occhi. L’intervento, che non ha precedentidella medicina mondiale, è stato eseguito all’ospedale Le Molinette die ha permesso di ricostruire un occhio vedente da due non vedenti. A guidare l’equipe medica sono stati il professor Michele Reibaldi (direttore della Clinica Oculistica universitaria Molinette) e il professor Vincenzo Sarnicola, ritenuti tra i maggiori espertichirurgiale. In un trapianto disi arriva a sostituire l’organo che ha perso la sua ...

B., un uomo di 83 anni che vive in provincia di. Due gravi e diverse patologie della vista l'avevano resodall'età di 6 anni: grazie a un eccezionale intervento, eseguito per la prima volta al mondo un pazienterecupera la vista a un occhio grazie all'altro occhio non vedente: merito di un intervento rivoluzionario firmato dall'ospedale Molinette di. Attraverso un autotrapianto di cornea ...

