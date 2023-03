Top reggiseno: il trend del momento conquista Elodie (Di venerdì 24 marzo 2023) Life&People.it Con l’equinozio di primavera, il 21 marzo, abbiamo potuto finalmente dire addio al clima rigido e dare il benvenuto alla bella stagione. L’arrivo di giornate sempre più lunghe e soleggiate, dà il la per salutare i comodi e fantastici capi invernali, quali maglioni, giubbotti e cardigan, e aprire le porte a indumenti leggeri e (perché no?) sexy. A vincere in questa primavera/estate sono i mini top reggiseni o a fascia, una moda che la cantante Elodie ha immediatamente incarnato. Sulle passerelle, infatti, sono proprio questi capi d’abbigliamo a farla da padrone, come abbiamo visto nelle sfilate di Etro, Ferragamo e Miu Miu. I mini top sono decisamente la tendenza del momento, risultando estremamente versatili con i giusti abbinamenti. Elodie: un’icona di stile Bellissima e con una voce straordinaria, ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 24 marzo 2023) Life&People.it Con l’equinozio di primavera, il 21 marzo, abbiamo potuto finalmente dire addio al clima rigido e dare il benvenuto alla bella stagione. L’arrivo di giornate sempre più lunghe e soleggiate, dà il la per salutare i comodi e fantastici capi invernali, quali maglioni, giubbotti e cardigan, e aprire le porte a indumenti leggeri e (perché no?) sexy. A vincere in questa primavera/estate sono i mini top reggiseni o a fascia, una moda che la cantanteha immediatamente incarnato. Sulle passerelle, infatti, sono proprio questi capi d’abbigliamo a farla da padrone, come abbiamo visto nelle sfilate di Etro, Ferragamo e Miu Miu. I mini top sono decisamente la tendenza del, risultando estremamente versatili con i giusti abbinamenti.: un’icona di stile Bellissima e con una voce straordinaria, ...

