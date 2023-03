(Di venerdì 24 marzo 2023)crolla in, in linea con il comparto bancario europeo, con il titolo che ha perso fino al 15% per poi risalire a - 10% a 8,06 euro. Le azioni della banca tedesca hanno toccato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Tonfo in Borsa per Deutsche Bank, minimi da ottobre 2022 - fisco24_info : Tonfo in Borsa per Deutsche Bank, minimi da ottobre 2022: Il titolo è sceso fino al 15% poi è risalito a -10% - AleaCaptaEst : RT @ansa_economia: Borsa: i listini europei -2% con il tonfo delle banche. In caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9%) #ANSA https:/… - ansa_economia : Borsa: i listini europei -2% con il tonfo delle banche. In caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9%) #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Borsa: i listini europei in calo del 2% con il tonfo delle banche. In caduta libera Commerzbank… -

Deutsche Bank crolla in, in linea con il comparto bancario europeo, con il titolo che ha perso fino al 15% per poi risalire a - 10% a 8,06 euro. Le azioni della banca tedesca hanno toccato il livello minimo da ottobre ...Le Borse europee sono in forte calo con ildelle banche . La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è alimentata dalle perplessità degli investitori sulla stabilità del sistema finanziario. In forte flessione anche in ...di Milano oggi 24 marzo: Ftse Mib accelera al ribasso, con unche porta il listino al di sotto della chiusura di ieri a 26.482 punti. Oggi è il secondo giorno del Consiglio Europeo, dopo ...

Borsa: i listini europei -2% con il tonfo delle banche Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Deutsche Bank crolla in Borsa, in linea con il comparto bancario europeo, con il titolo che ha perso fino al 15% per poi risalire a -10% a 8,06 euro. Le azioni della banca ...Nuovo tonfo delle Borse europee, in forte calo con la crisi delle ... (Borse.it) Sotto attacco questa volta ci sono gli istituti tedeschi: Deutsche Bank crolla del 10% alla borsa di Francoforte, ...