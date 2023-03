Tim Cook entra in un Apple Store a Pechino: la sorpresa dei dipendenti – Video (Di venerdì 24 marzo 2023) Tim Cook è apparso il 24 marzo a sorpresa nell’Apple Store di Saltinun, uno dei centri dello shopping di Pechino: è il primo viaggio in tre anni di un top executive della casa di Cupertino in Cina dopo la rimozione delle restrizioni anti-Covid decisa a dicembre dalla leadership comunista. Il viaggio, tra le crescenti tensioni tra Usa e Cina, evidenzia l’attenzione di Apple alla Cina, mercato importante per le vendite e le catene di approvvigionamento necessarie per i suoi prodotti. Cook, preso d’assalto dai fan che hanno riempito i social media in mandarino di foto e selfie, parteciperà nel fine settimana al China Development Forum. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Timè apparso il 24 marzo anell’di Saltinun, uno dei centri dello shopping di: è il primo viaggio in tre anni di un top executive della casa di Cupertino in Cina dopo la rimozione delle restrizioni anti-Covid decisa a dicembre dalla leadership comunista. Il viaggio, tra le crescenti tensioni tra Usa e Cina, evidenzia l’attenzione dialla Cina, mercato importante per le vendite e le catene di approvvigionamento necessarie per i suoi prodotti., preso d’assalto dai fan che hanno riempito i social media in mandarino di foto e selfie, parteciperà nel fine settimana al China Development Forum. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

