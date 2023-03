Tim Cook a sorpresa in un Apple store di Pechino (Di venerdì 24 marzo 2023) Tim Cook è apparso oggi a sorpresa nell'Apple store di Saltinun, uno dei centri dello shopping di Pechino: è il primo viaggio in tre anni di un top executive della casa di Cupertino in Cina dopo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Timè apparso oggi anell'di Saltinun, uno dei centri dello shopping di: è il primo viaggio in tre anni di un top executive della casa di Cupertino in Cina dopo la ...

