TikTok sceglie dei limiti di tempo e i teenager americani li ignorano (Di venerdì 24 marzo 2023) TikTok imposta dei limiti di tempo. Gli adolescenti li superano. New York Times, di Sapna Maheshwari, pag. 1 Alla fine del 2021, Ruby McMahon e alcuni suoi compagni di scuola hanno deciso di diventare “Sobria da TikTok”. La signorina McMahon si era appassionata a TikTok durante la pandemia di Covid-19 e passava regolarmente cinque ore al giorno sull’app. “Per molto tempo ho svolto un compito e mi sono premiata con un TikTok, ma poi quel TikTok è diventato 30”, ha detto la McMahon, 17enne all’ultimo anno della East Lyme High School nel Connecticut, che non è più tornata sull’app da quando ha stretto il patto con gli amici. “La cosa ha influito sulla mia salute mentale”, ha aggiunto. “Avevo difficoltà a dormire quando guardavo così tanti ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 marzo 2023)imposta deidi. Gli adolescenti li superano. New York Times, di Sapna Maheshwari, pag. 1 Alla fine del 2021, Ruby McMahon e alcuni suoi compagni di scuola hanno deciso di diventare “Sobria da”. La signorina McMahon si era appassionata adurante la pandemia di Covid-19 e passava regolarmente cinque ore al giorno sull’app. “Per moltoho svolto un compito e mi sono premiata con un, ma poi quelè diventato 30”, ha detto la McMahon, 17enne all’ultimo anno della East Lyme High School nel Connecticut, che non è più tornata sull’app da quando ha stretto il patto con gli amici. “La cosa ha influito sulla mia salute mentale”, ha aggiunto. “Avevo difficoltà a dormire quando guardavo così tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LOSTVC4USE : per me è Jongin che sceglie Heechan come prima persona con cui ballare la parte finale della coreo di rover su tikt… - ViewtifulMee : Che succede adesso? Se Meta sceglie di procedere rischia l'esodo verso TikTok di band e artisti impossibilitati a u… - chaenazione : il loro team quando sceglie i tiktok da fare con set me free di sottofondo -