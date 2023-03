Tifoso inglese con la bandiera che offende Maradona | la Federazione inglese lo blocca

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante il timore per possibili disordini, la situazione a Napoli prima della partita tra Italia e Inghilterra è relativamente tranquilla e solo pochi incidenti si sono registrati all’ingresso dela causa di problemi con i tifosi inglesi. Secondo alcuni media il motivo sarebbe che uno dei tifosi inglesi avrebbe provato ad introdurre allo stadio unaoffensiva nei confronti di. La, la cui immagine ha fatto il giro sei social, aveva la scritta: “Diego is in a box”, ovvero “Diego è in una bara”. La FA (la federcalcio) ha esternato il suo disappunto: “Condanniamo fermamente le azioni dell’individuo che si è recato a Napoli con unache conteneva un messaggio altamente offensivo – si legge in una nota della Footbal ...

Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per ristabilire la calma. Un tifoso è rimasto lievemente ferito Secondo quanto riportato sui social, con un video, ci sarebbero stati piccoli scontri prima dell'ingresso al Maradona di Napoli, tra la polizia e un gruppo

Come si vede in una foto pubblicata sul Mirror, un tifosi inglese ha mostrato una bandiera con una scritta offensiva contro Diego Armando Maradona. "Diego's in a box", con un chiaro riferimento alla