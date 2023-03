Tiene la madre in casa mummificata per riscuotere la pensione. La macabra scoperta

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il cadavere mummificato di una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano), durante un sopralluogo a seguito del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fm347153 : @cresce_m E la madre surrogata secondo te se lo tiene un bambino di altri o...??????? - infoitinterno : Tiene in una cassapanca il corpo mummificato della madre per incassare la pensione - Carmencita9952 : @AlfonsoFuggetta ...e dopo succede (notizia di oggi) che uno tiene la madre morta e mummificata in cassapanca per c… - afernan97570071 : @vicky_laviuda Nop, a su pvto padre, madre no tiene. - sempre_f3de : mio dio il modo in cui jack tiene a quel bambino e a sua madre, also travis tu devi smetterla di farmi piangere #station19 -

... sulle cui cause del decesso saranno svolti accertamenti, perché i suoi vicini di casa li hanno informati della presenza dell'anzianaricoverata in una non meglio precisata Rsa. Nel tentativo ...Come già accennato sopra, l'assegno di maternità - paternità riconosciuto dallo Stato ai genitori lavoratoriconto di requisiti diversi a seconda che a richiederlo sia il padre o la. In ...Non ho una tata, ma miae Paolo mi aiutano tanto', ha raccontato a Vanity Fair . Il nome di ... Spesso, sul suo profilo Instagram , la vediamo mentre siin forma. - È molto legata all'amico ...

Tiene in casa il cadavere mummificato della madre per incassare la pensione. Muore anche lei e scoprono la tru ilgazzettino.it

23.00 Cadavere madre in casa per la pensione Teneva in casa il cadavere mummificato di una donna di 90 anni, sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano). La vicenda è ...Tre giorni dopo il ritrovamento del corpo di una donna di 64 anni, i carabinieri di Paderno Dugnano nella stessa casa hanno scoperto un secondo cadavere mummificato. Il corpo apparterebbe alla madre… ...