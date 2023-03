Tiene in una cassapanca il corpo mummificato della madre per incassare la pensione: era la sua unica fonte di sostentamento (Di venerdì 24 marzo 2023) Ha tenuto in casa per almeno 6-7 mesi il cadavere della madre novantenne, ormai mummificato. Nel frattempo ha riscosso la pensione, sua unica fonte per sostentamento. La scoperta è stata fatta dopo che è morta anche la figlia dell’anziana, 64 anni. A quel punto i carabinieri hanno potuto ricostruire tutta la storia, che racconta peraltro una volta di più una vicenda di solitudine e disagio. I militari dell’Arma hanno cominciato a indagare alcuni giorni fa dopo la scoperta, in una abitazione di Paderno Dugnano (in provincia di Milano), del corpo senza vita di Sabina Ghirello: il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione. A quel punto i vicini di casa hanno chiesto ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Ha tenuto in casa per almeno 6-7 mesi il cadaverenovantenne, ormai. Nel frattempo ha riscosso la, suaper. La scoperta è stata fatta dopo che è morta anche la figlia dell’anziana, 64 anni. A quel punto i carabinieri hanno potuto ricostruire tutta la storia, che racconta peraltro una volta di più una vicenda di solitudine e disagio. I militari dell’Arma hanno cominciato a indagare alcuni giorni fa dopo la scoperta, in una abitazione di Paderno Dugnano (in provincia di Milano), delsenza vita di Sabina Ghirello: il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione. A quel punto i vicini di casa hanno chiesto ai carabiniericompagnia di Sesto San Giovanni di ...

