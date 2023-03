Tiberio Timperi fidanzato, «c'è una donna nella mia vita»: l'annuncio (Di venerdì 24 marzo 2023) Il single più incallito della Tv non è più single: Tiberio Timperi è fidanzato. In una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv ha ripercorso la sua vita; quella professionale che oggi lo vede impegnato a Uno Mattina in Famiglia ogni sabato e domenica mattina, ma anche quella privata. Dal 2002 al 2005 è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga, da cui ha avuto il figlio Daniele. Dopo un periodo difficile sembra aver trovato una persona che l'abbia colpito sentimentalmente: "Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla nè sbandierarla e la tengo ben separa da quella pubblica. C'è una donna che non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro. Ho anche pochi amici, si contano sulle dita di una mano, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 marzo 2023) Il single più incallito della Tv non è più single:. In una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv ha ripercorso la sua; quella professionale che oggi lo vede impegnato a Uno Mattina in Famiglia ogni sabato e domenica mattina, ma anche quella privata. Dal 2002 al 2005 è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga, da cui ha avuto il figlio Daniele. Dopo un periodo difficile sembra aver trovato una persona che l'abbia colpito sentimentalmente: "Vivo la miaaffettiva senza pubblicizzarla nè sbandierarla e la tengo ben separa da quella pubblica. C'è unache non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro. Ho anche pochi amici, si contano sulle dita di una mano, ...

