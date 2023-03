The Lord of the Rings: Gollum, svelata la data d’uscita! (Di venerdì 24 marzo 2023) Nacon e Daedalic Entertainment hanno annunciato la data d’uscita di The Lord of the Rings: Gollum, un nuovo action adventure basato sulle opere di Tolkien Se siete dei grandi fan del Signore degli Anelli sicuramente sarete interessati a The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo action adventure di Nacon e Daedalic Entertainment. Questo titolo originariamente venne annunciato a marzo del 2019 ma, a causa di numerosi rinvii, se ne erano un po’ perse le tracce. Fortunatamente però, dopo un lungo silenzio, sembra che finalmente ci siano delle buone notizie riguardo a questo attesissimo titolo. Recentemente infatti Nacon e Daedalic hanno annunciato ufficialmente la data d’uscita di The Lord of the Rings: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 marzo 2023) Nacon e Daedalic Entertainment hanno annunciato lad’uscita di Theof the, un nuovo action adventure basato sulle opere di Tolkien Se siete dei grandi fan del Signore degli Anelli sicuramente sarete interessati a Theof the, il nuovo action adventure di Nacon e Daedalic Entertainment. Questo titolo originariamente venne annunciato a marzo del 2019 ma, a causa di numerosi rinvii, se ne erano un po’ perse le tracce. Fortunatamente però, dopo un lungo silenzio, sembra che finalmente ci siano delle buone notizie riguardo a questo attesissimo titolo. Recentemente infatti Nacon e Daedalic hanno annunciato ufficialmente lad’uscita di Theof the: ...

