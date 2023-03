The L Word 4 non si farà | in arrivo un remake della serie originale

(Di venerdì 24 marzo 2023) Attorno alla realizzazione di The L: Generation Q erano nate altissime aspettative. Dopo tre stagioni, però, latv è stata cancellata da Showtime. Probabilmente, la fusione con Paramount+ ha inciso profondamente su questa decisione. Non è da sottovalutare neanche il numero di ascolti riscosso, che è stato inferiore al previsto. Per fortuna, questo non metterà fine all’intero franchise. Infatti, stando alle notizie riportate dal portale Deadline, la regista Ilene Chaiken starebbe lavorando a un, andata in onda dal 2004 al 2009. Non è ancora stato deciso il titolo ufficiale. Per ora, il contenuto viene identificato come The L: New York. Il progetto si trova ancora in una fase embrionale e quindi, oltre alla location, non ...

The L Word: Generation Q cancellata dopo tre stagioni (ma ci sarà un reboot) Sky Tg24

