The First Slam Dunk: la data di uscita e il teaser trailer del film tratto dal celebre manga (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) The First Slam Dunk è in arrivo nei cinema italiani: ecco quando uscirà il film distribuito da Anime Factory ispirato al manga di successo. Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è orgogliosa di svelare la data di uscita e il teaser trailer ufficiale di The First Slam Dunk e di annunciare che l'Italia sarà la prima nazione europea e dell'intero Occidente a distribuire nelle sale cinematografiche il film anime. Il film uscirà nelle sale italiane come evento dall'11 al 17 maggio in versione doppiata, preceduta dall'esclusiva e unica data del 10 maggio in cui si potrà vedere il film in lingua originale.

