The Dark Side of the Moon è molto di più di un capolavoro del rock

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ormai per la maggioranza degli ascoltatori di musica pop, “TheOf The” (da adesso chiamato TDSOTM) è sempre esistito. Prova ne sia il cinquantesimo anniversario dell’uscita dell’ottavo album dei Pink Floyd, la sua perenne immanenza nelle classifiche e le quasi cinquanta milioni di copie vendute, soprattutto in un’epoca in cui le opere musicali avevano ancora una natura fisica. Solo per i veterani le cose stanno diversamente e questo lavoro rappresenta sì un turning point nella parabola di uno dei gruppi più influenti della storia del, però con significati diversi. TDSOTM per i seguaci della prima ora costituì infatti il passo definitivo nel procedimento di regolarizzazione del sound di un gruppo originale eamato, in direzione della magniloquenza canzonettistica che sembrava ...

Se dico "The Dark Side Of The Moon", quali sono le sue emozioni Ovviamente sono orgoglioso, è straordinario per noi come per chiunque altro pensare che sono 50 anni che il disco sia in giro, probabilmente ...1973 - Viene pubblicato The Dark Side of The Moon , l'album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 U. S. A.

Abbiamo ascoltato «The Dark Side of the Moon» in audio spaziale e gli effetti dei Pink Floyd ora sono incredibili Corriere della Sera

