Thauvin | «Sono molto felice di essere all’Udinese in un campionato che amo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Florian, attaccante dell’Udinese, ha parlato del suo momento in bianconero e della passata esperienza al Tigres Florian, attaccante dell’Udinese, ha parlato a EFE. TIGRES – «È stata una bella esperienza,statodi giocare per il Tigres. È finita male ma ho ancora dei bei ricordi. Quello che mi è piaciuto di piùstati i messicani, i tifosistatigentili con me e non li dimenticherò mai». UDINESE – «Ho ricevuto la chiamata dell’Udinese, mi hanno detto che volevano ingaggiarmi. Mi hanno detto che avrei giocato e ho firmato subito, è un club storico in Italia, unche amo. Sta andandobene....