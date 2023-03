Testo e traduzione di Fighting Myself dei Linkin Park, l’inedito con Chester Bennington (Di venerdì 24 marzo 2023) Probabilmente sgorgherà qualche lacrima ma volerà anche qualche cranio per un timido headbang, perché questo è l’effetto che fa Fighting Myself dei Linkin Park. Chester Bennington non è mai morto, e lo scopriamo oggi con questo inedito a sorpresa dall’edizione speciale di Meteora, uno dei migliori album della band. Dopo Lost, Fighting Myself restituisce quella ruvidità genuina che era propria della voce del grande assente, capace di muoversi tra la dolcezza più raffinata e la rabbia più viscerale. Fighting Myself dei Linkin Park è la via di mezzo che abbiamo incontrato in altre occasioni eccellenti, quando le chitarre distorte di Brad Delson sposavano le battute marcatissime di Rob ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Probabilmente sgorgherà qualche lacrima ma volerà anche qualche cranio per un timido headbang, perché questo è l’effetto che fadeinon è mai morto, e lo scopriamo oggi con questo inedito a sorpresa dall’edizione speciale di Meteora, uno dei migliori album della band. Dopo Lost,restituisce quella ruvidità genuina che era propria della voce del grande assente, capace di muoversi tra la dolcezza più raffinata e la rabbia più viscerale.deiè la via di mezzo che abbiamo incontrato in altre occasioni eccellenti, quando le chitarre distorte di Brad Delson sposavano le battute marcatissime di Rob ...

